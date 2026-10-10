Detienen a sujeto acusado de estafar a vendedores de cartas Pokémon por más de $3 millones

Este viernes, la Brigada de Investigación Criminal de Maipú detuvo a un hombre de 30 años acusado de estafar a al menos tres personas mediante la venta de cartas Pokémon. El monto de la defraudación superaría los $3 millones.

Patricio Ruiz, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Maipú, explicó que el sujeto contactaba a sus víctimas a través de redes sociales para concretar la compra de cartas.

“Posteriormente, efectuaría aparentes depósitos o transferencias bancarias mediante documentos que finalmente resultarían sin fondos”, detalló Ruiz.

Además, “el autor del delito, para evitar ser vinculado al mismo, utilizaba un sistema de delivery para el retiro de estas cartas por parte del vendedor, para así evitar el accionar de las policías”.

Tras las denuncias y las diligencias realizadas, la Policía de Investigaciones (PDI) logró allanar el domicilio del acusado en Pedro Aguirre Cerda.

En el lugar se encontraron las cartas que estarían vinculadas con los hechos, además de dinero en efectivo.

La Fiscalía Occidente confirmó que el imputado, de nacionalidad chilena, fue formalizado y quedó sujeto a medidas cautelares.