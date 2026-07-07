Detienen a sospechoso por robo a pastelería en Quilicura: Mantenía una orden vigente

Un hombre de 21 años fue detenido por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 49° Comisaría de Quilicura.

El individuo era buscado por su presunta participación en el robo que afectó a una pastelería en la misma comuna, caso que fue ampliamente difundido en redes sociales y en medios de comunicación.

Tras una serie de diligencias, se logró dar con el paradero del sujeto y concretar su arresto.

El individuo “registra un amplio prontuario policial por este tipo de delitos”, dijo el mayor Alex Aguilera, comisario de la 49° Comisaría de Quilicura.

Además, tenía una orden de detención vigente dictada por la Fiscalía Local Centro Norte.

El hombre pasará a control de detención durante la mañana de este martes, de acuerdo a lo instruido por el Ministerio Público.