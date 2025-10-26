Detienen a sexto sospechoso por el crimen de Krishna Aguilera: Sería cercano a su expareja

El nuevo sospechoso, cercano a la expareja de la víctima y principal acusado, es investigado por su presunta participación en el delito de secuestro con homicidio.

La Fiscalía confirmó este domingo la detención de un sexto sospechoso en el caso de Krishna Aguilera, la joven de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado durante la noche de este sábado enterrado en un sector rural de Catemito, en la comuna de Calera de Tango.

El nuevo detenido, un hombre de 45 años, sería cercano a Juan Beltrán, expareja de la víctima y principal sospechoso del crimen.

Según información preliminar, la Fiscalía indaga su posible participación en el delito de secuestro con homicidio, línea investigativa que se ha fortalecido tras el hallazgo del cuerpo.

El fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, informó que el hallazgo fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Brigada de Homicidios y la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Se encontró el cuerpo de una persona de sexo femenino, y tras su identificación, se logró establecer que se trata de Krishna Aguilera”, confirmó el persecutor.

Por su parte, el prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de Delitos contra las Personas, explicó que distintas unidades especializadas trabajaron en el sitio del suceso para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.

Hasta el momento, seis personas se encuentran detenidas por su presunta vinculación con el caso, entre ellas Beltrán —quien fue visto por última vez con la joven el 4 de octubre en San Bernardo—, su actual pareja y la madre de esta.

Estas últimas serán formalizadas el próximo miércoles 29 de octubre.