Detienen a estudiante del Instituto Nacional por amenaza de tiroteo en el colegio

Un estudiante del Instituto Nacional fue detenido por amenaza de tiroteo en el recinto educacional.

Los hechos se remontan al 12 de junio, cuando la dirección del colegio informó sobre la suspensión de clases, debido a que la noche anterior el inspector general del establecimiento recibió una amenaza anónima en la cual se anunciaba un ataque armado.

El mensaje, que recibió vía WhatsApp, contenía una foto en la que se observaba una mesa y sobre ella 20 municiones, un cortaplumas y una hoja con simbología anarquista. Esto iba acompañado de un texto donde alertaba sobre el tiroteo.

A partir de esa fecha, el OS9 de Carabineros junto a la Fiscalía Centro Norte llevaron a cabo una investigación y, tras recopilar antecedentes, se logró identificar al presunto autor, un alumno de cuarto medio del Instituto Nacional.

Ayer, en tanto, Carabineros allanó un domicilio en La Pintana, donde se arrestó al individuo y se incautaron municiones, celulares, material impreso, medicamentos, entre otros elementos.

Entre ellos había 10 cartuchos calibre .40, diez cartuchos calibre 9 mm y cinco cartuchos calibre 12, junto con 28 ampollas de morfina, siete de metoclopramida, 10 panfletos con consignas anarquistas y 14 teléfonos celulares, detalló la institución policial.

El imputado tiene 20 años y mantiene detenciones previas por hurto, robo con intimidación y amenazas. Quedó a disposición del Ministerio Público para su posterior formalización.