Manuel Monsalve reitera su inocencia tras suspensión de APJO y afirma: “Para conocer la verdad hay que escuchar a ambas partes”

Manuel Monsalve llegó este lunes al Centro de Justicia para el comienzo de la audiencia de preparación de juicio oral (APJO). Sin embargo, la instancia fue suspendida debido a problemas en la notificación, ya que el exsubsecretario habría sido informado fuera del plazo.

En la APJO se debían definir las pruebas que luego serán presentadas en el juicio oral por los delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna ocurridos hace dos años, de acuerdo a la imputación del Ministerio Público.

Con todo, el tribunal acogió la solicitud de la defensa y rebajó sus medidas cautelares, dejándolo con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de tener contacto con la víctima.

A la salida del recinto judicial, Monsalve reiteró su inocencia y expresó una mirada crítica de cómo se ha desarrollado el proceso judicial: “Hace cerca de dos años, obviamente, mi vida se quebró; creo que es un daño irreparable. Más allá de lo que ocurre en el juicio, creo que el daño personal, profesional, familiar es un daño absolutamente irreparable“.

Y continuó: “Reiterar a las personas mi inocencia; la quiero reiterar aquí, la quiero sostener como lo he hecho desde el principio. Estoy aquí porque me estoy sometiendo al proceso; creo que eso es muy relevante y yo estoy disponible a someterme al proceso, lo he dicho también desde el inicio; creo que además es en el proceso donde uno puede ayudar a esclarecer los hechos”.

En esa línea, el otrora subsecretario del Interior apuntó a que “para conocer la verdad hay que escuchar a ambas partes, y creo que hasta ahora se ha escuchado preeminentemente la versión y los argumentos de la parte acusadora. Por eso me interesa mucho, nos interesaba mucho la audiencia de preparación de juicio oral porque es el primer momento en el cual se empieza a escuchar a la defensa, los antecedentes de la defensa, los argumentos de la defensa, las pruebas de la defensa; es la primera vez que se empieza a confrontar la teoría acusadora”.

“Yo estoy convencido, estoy convencido de que una vez que se puedan evaluar en un juicio de manera rigurosa, completa, objetiva, los hechos, va a quedar acreditada mi inocencia”, aseguró.

Consultado sobre por qué asistió a la audiencia si no era obligatorio, respondió: “Creo que es mi deber”.

Al final, Monsalve reconoció que fue un “error” haber salido “a comer con una persona que trabajaba en la Subsecretaría. Creo que ese es un error enorme; lo asumo como un error.

Es evidente que además ese error me expuso a una situación de vulnerabilidad que no debió haber ocurrido y, por lo tanto, lo asumo evidentemente como una decisión equivocada, errada, mía”.