Monsalve podrá salir durante el día: Tribunal rebaja cautelares del exsubsecretario con reemplazo de arresto total por nocturno

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago rebajó las medidas cautelares de Manuel Monsalve y reemplazó su arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno.

La decisión se adoptó este lunes, luego de que la audiencia de preparación de juicio oral contra el exsubsecretario fuera suspendida por un problema en su notificación.

Junto con el arresto nocturno, Monsalve deberá mantener arraigo nacional y prohibición de contacto con la denunciante.

La audiencia de preparación de juicio oral fue reprogramada para el 3 de marzo de 2027.

La Fiscalía acusa a la exautoridad por los delitos de violación y abuso sexual y solicita una pena total de 14 años de cárcel.