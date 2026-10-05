Macaya (UDI) defiende Presupuesto 2027, aboga por reponer “Yo Elijo mi PC” y proyecta eventual ajuste ministerial: “Ningún gabinete permanece inmóvil”

El senador y expresdiente de la Unión Demócratica Independiente (UDI) Javier Macaya destacó el anuncio de la Ley de Presupuestos para 2027 por parte del Presidente José Antonio Kast. Asimismo, abordó el cuestionado retiro del programa “Yo Elijo mi PC” y se refirió a un eventual cambio de gabinete en el Gobierno.

En conversación con Radio Pauta, Macaya, quien actualmente se desempeña como presidente de las comisiones de Hacienda y Especial Mixta de Presupuestos, declaró a favor del presupuesto presentado por el Ejecutivo, remarcando que la iniciativa marca un punto de inflexión.

“Yo veo un cambio de paradigma en este presupuesto. Va a ser el primer presupuesto en varios años que va a disminuir el déficit proyectado”, señaló.

Bajo esta línea, sostuvo que “todos los proyectos que ingresan al Congreso,(…) no salen exactamente igual como entran; siempre hay una conversación, una negociación, un protocolo que se firma”, por lo que afirmó que “Este debate todavía no comienza. Llamo a la calma”.

“Puede estar mal evaluado, ‘Yo elijo mi PC'”

Uno de los flancos más complejos corresponde al programa “Yo Elijo mi PC“, que ya llevaba 17 años entregando computadores a alumnos de séptimo básico, y fue retirado por parte del Gobierno.

Si bien Macaya concedió que la política pública pudo haber presentado deficiencias técnicas en sus mediciones, advirtió sobre el impacto social de la medida.

“Puede estar mal evaluado, ‘Yo elijo mi PC’. Yo en eso sí empatizo, con que me parece que es una necesidad tecnológica en el tiempo en que vivimos, que los estudiantes puedan tener acceso a esto, y hay que ver de qué manera se está financiando, cómo se paga“, sostuvo.

“Hay alcaldes incluso que aparecen ofreciendo financiamiento y eso da cuenta de la capacidad del Estado, más allá hacia el gobierno central o incluso los municipios, los que están en condiciones de ayudar en este tema”, añadió Macaya.

Respecto a una solución con el Gobierno sobre la discusión de la financiación del programa, sostuvo que “tengo la confianza de que con una buena conversación con el Ejecutivo, en el rol que le corresponde al Parlamento esto se va a resolver“.

¿Un posible cambio de Gabinete?

Consultado por las críticas de fondo al manejo político de La Moneda, reabiertas tras los recientes cuestionamientos públicos de la alcaldesa y figura de Chile Vamos, Evelyn Matthei, Macaya admitió compartir parte de los diagnósticos y anticipó que La Moneda deberá realizar ajustes en su elenco de ministros.

Al respecto, reiteró la confianza en el Presidente Kast y aseguró que las reformas económicas requieren tiempo

“Yo estoy seguro de que van a haber cambios en el mediano plazo, o quizá en el corto plazo, porque ningún gabinete, ningún gobierno permanece inmóvil los cuatro años de gestión“, afirmó.

Asimismo, concluyó que “en algún momento van a haber cambios y el presidente tiene que tomar las definiciones escuchando los consejos, probablemente leyendo también las editoriales, y tiene que tomar decisiones para todos los chilenos, no solamente para los electores de un sector político en particular“.