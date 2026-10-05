Termómetro de Salud Mental ACHS-UC: 18,5% sospecha o tiene problemas de salud mental, la cifra más alta en los últimos cuatro años

Los resultados del 12° Termómetro de la Salud Mental Achs-UC revelaron que la salud mental de los chilenos y chilenas decayó y alcanzó sus peores niveles desde la pandemia.

El estudio conjunto de la Asociación Chilena de Seguridad y la Pontificia Universidad Católica consideró una muestra aleatoria de 2.700 personas, representativa de la población nacional urbana mayor de 18 años.

Entre los principales datos entregados, se encuentra que un 18,5% de los encuestados presenta sospecha o presencia de problemas de salud mental. La cifra representa un alza de 5,8 puntos porcentuales (pp) en comparación con abril de 2025 (12,7%) y la más alta en los últimos cuatro años.

Asimismo, los síntomas moderados o severos de depresión llegaron a 16,2%, la más alta desde mayo de 2022. En el desglose por género, afecta a un 20,5% en mujeres y a un 11,6% en hombres.

Mientras que un 21,9% de los encuestados expresó sentir altos niveles de soledad, igualando las mediciones realizadas en 2021. Adicionalmente, un 17,9% presentó síntomas moderados a severos de ansiedad generalizada, 2,9 puntos porcentuales más que el año pasado.

Y los síntomas de insomnio moderados a severos marcaron un incremento de 8,6% a 14,3%, la cifra más alta desde agosto de 2021.

Daniela Campos, jefa técnica de Riesgos Psicosociales de la Achs, comentó que se trata de la “primera vez desde la pandemia que observamos un empeoramiento simultáneo en una serie tan amplia de indicadores de malestar psicológico”.

Y agregó que “la brecha de género se mantiene como una constante preocupante que hemos registrado a lo largo de todas las rondas del estudio, con las mujeres presentando sistemáticamente mayores niveles de sintomatología. Estos resultados demuestran que el bienestar emocional requiere respuestas coordinadas y sostenidas en el tiempo, fortaleciendo la prevención y el acompañamiento tanto en los espacios de trabajo como en la comunidad”.

Mientras que Antonia Errázuriz, Directora de Comunidad, Bienestar y Salud Mental UC, indicó que “lo que distingue a esta ronda no es solo la magnitud, sino la consistencia del alza en medidas de salud mental. El deterioro aparece en cinco indicadores medidos con instrumentos distintos (salud mental general, depresión, ansiedad, insomnio y soledad), en hombres y mujeres, y en casi todos los ítems de las escalas. Esta convergencia hace poco probable una fluctuación puntual y apunta a un cambio real en el bienestar psicológico de la población, que será clave monitorear en las próximas rondas”.