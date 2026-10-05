AFP Uno deberá devolver fondos previsionales a afiliado extranjero: Corte acogió recurso de protección y ordenó reintegrar los montos

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado contra Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. y ordenó la devolución de los fondos previsionales de un afiliado extranjero, al considerar ilegal y arbitraria la negativa de la entidad.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, en la sentencia la Primera Sala del tribunal de alzada sostuvo que la administradora impuso exigencias que, en el caso del recurrente, excedían las necesarias para acreditar los requisitos contemplados en la Ley N° 18.156 para solicitar la devolución.

El fallo estableció que los antecedentes permitían acreditar la afiliación previsional extranjera, las contingencias cubiertas y la manifestación de voluntad realizada durante la vigencia de la relación laboral. Según la resolución, AFP Uno atribuyó a un anexo de marzo de 2026 un efecto que desconocía un instrumento celebrado entre las mismas partes en agosto de 2023.

“Dicho proceder resulta, asimismo, arbitrario, pues prescinde de antecedentes objetivos y concordantes que permiten establecer tanto la afiliación previsional extranjera y las contingencias cubiertas como la manifestación de voluntad formulada durante la vigencia de la relación laboral”, señaló la Corte.

El tribunal concluyó además que la decisión de mantener los fondos sujetos al régimen previsional ordinario perturbó el derecho de propiedad del recurrente y afectó la garantía de igualdad ante la ley, debido a que se encontraban acreditados los presupuestos legales para acceder a la devolución.

“Que, por consiguiente, concurriendo un actuar ilegal y arbitrario que perturba el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales antes señaladas, el recurso de protección deberá ser acogido”, concluyó la sentencia.