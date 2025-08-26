País san bernardo

Detienen a banda que hizo encerrona a Ernesto Díaz Correa en San Bernardo

Por CNN Chile

26.08.2025 / 15:20

Carabineros informó que fueron arrestados cuatro sujetos, todos con amplio prontuario policial por delitos como homicidio, robo con violencia e intimidación, receptación, tráfico en pequeñas cantidades y porte ilegal de armas.

Carabineros logró la detención de la banda que hizo una encerrona a Ernesto Díaz Correa en San Bernardo.

El relator deportivo fue víctima del robo de su vehículo la mañana de este lunes. “Eran tres delincuentes los que robaron su auto, y que estaban armados”, comentó tras el asalto.

El hecho ocurrió en una estación Shell ubicada en calle Ochagavía, donde sujetos que se movilizaban en un auto con encargo por robo intimidaron con armas de fuego a bomberos del lugar, para luego robarles dinero en efectivo y darse a la fuga.

Posteriormente, el auto sustraído fue encontrado en La Pintana, y se inició un seguimiento que terminó en El Bosque con la detención de los cuatro involucrados.

Detienen a banda que hizo encerrona a Ernesto Díaz Correa/Carabineros

En el procedimiento se recuperó un auto que tenía encargo por robo, un arma de fuego con cargador extendido y un armamento simulado.

Desde la institución indicaron que las diligencias de la SIP “permitieron establecer que el vehículo había participado además en un robo con intimidación ocurrido el día anterior, que afectó al relator deportivo Ernesto Díaz Correa. Asimismo, se determinó que los imputados habían sustraído dos teléfonos celulares a transeúntes minutos antes del atraco en la bencinera”.

Dos de los aprehendidos mantenían órdenes de detención vigente. Todos tienen un amplio prontuario policial por delitos como homicidio, robo con violencia e intimidación, receptación, tráfico en pequeñas cantidades y porte ilegal de armas.

Los individuos, además, grababan con sus celulares las especies que robaban a sus víctimas. En uno de los videos registrados se observa el auto robado del reconocido relator deportivo.

Los imputados fueron trasladados hasta la 14° Comisaría de San Bernardo. Este miércoles 27 serán puestos a disposición del tribunal para ser formalizados.

