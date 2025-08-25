La violenta encerrona que sufrió Ernesto Díaz Correa en San Bernardo: Relator pide ayuda para recuperar su auto

El hecho ocurrió en las cercanías del terminal de buses de la comuna, donde sustrajeron su vehículo marca Mazda.

Durante las últimas horas, el relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufrió una violenta encerrona en San Bernardo, mientras conducía su vehículo.

A través de un video, relató que “estoy acá en la comisaría de San Bernardo porque me acaban de hacer una encerrona y me llevaron mi auto Mazda 6 del año 2020“.

Junto con detallar que la patente es PF PG -15, aseguró que eran tres delincuentes los que robaron su auto, y que estaban armados.

“Tuve que entregar el celular. Estoy sin celular. Estoy sin llaves de los departamentos, de la casa. Y estoy sin auto. Acá en la comisaría. Y quiero que, si me pueden ayudar y que suban a las redes sociales, también hay un video que se los voy a hacer llegar. Un abrazo y que estén muy bien. Gracias”, sentenció.

Posteriormente, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video donde se ve el momento exacto del asalto que vivió, en las cercanías del terminal de buses de la comuna.