Detienen a segundo presunto autor de masacre en Quilicura que dejó cuatro adolescentes asesinados en 2024: Tenía 15 años

Carabineros detuvo al segundo presunto autor de la masacre ocurrida en julio de 2024 en Quilicura, donde cuatro adolescentes fueron asesinados a tiros durante la celebración de un cumpleaños.

El detenido fue identificado con las iniciales J.D.C.S., tiene actualmente 17 años y, al momento de los hechos, tenía 15.

Según informó Radio Bío Bío, la captura fue concretada por personal del OS9 de Carabineros en el marco de la investigación por el ataque ocurrido durante la madrugada del 14 de julio de 2024.

El ataque dejó cuatro adolescentes asesinados

Los hechos ocurrieron en una plaza de la población Raúl Silva Henríquez, donde un grupo de personas participaba de la celebración de un cumpleaños.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, hasta el lugar llegó un vehículo desde el cual sus ocupantes efectuaron decenas de disparos.

El ataque dejó cuatro adolescentes muertos, de entre 13 y 17 años, además de otras personas heridas.

Según los antecedentes de la causa, los atacantes habrían efectuado nuevos disparos contra algunas de las víctimas cuando ya se encontraban heridas.

La teniente Yenny Velásquez señaló que las diligencias permitieron detener a “un adolescente de 17 años, quien sería el segundo autor del delito de homicidio múltiple ocurrido en la comuna de Quilicura en julio de 2024”.

Carabineros indicó además que existen antecedentes testimoniales y registros audiovisuales que vincularían al imputado con el hecho investigado.

El adolescente mantiene antecedentes previos por robo con violencia y robo con sorpresa, de acuerdo con la información policial consignada por el medio.

Quedó en internación provisoria

El detenido ya fue formalizado por el Ministerio Público.

La fiscal jefa de Análisis Criminal Centro Norte, Marcela Adasme, informó que quedó en internación provisoria por cuatro homicidios calificados consumados y otros dos homicidios frustrados, correspondientes a personas que resultaron heridas durante el ataque.

La persecutora agregó que, tras los homicidios, los involucrados habrían efectuado disparos contra la vivienda de un familiar de una de las víctimas.

Posteriormente, el vehículo utilizado en el ataque habría sido incendiado con el objetivo de dificultar la obtención de evidencia, según los antecedentes de la investigación.