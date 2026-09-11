“Es la decisión más difícil que me ha tocado tomar”: Ministro Quiroz asegura que bencinazo no fue un error pero admite que “puede haber influido” en el consumo

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la contingencia de distintos temas, en medio de una nueva alza en el precio de los combustibles producida esta semana.

En este contexto, el pasado jueves se reportó una subida de $35 en la bencina de 93 y 97 octanos y un alza de $89 en el valor del diésel, justo en la semana previa a Fiestas Patrias.

En conversación con Meganoticias, el secretario de Estado fue consultado sobre si fue un error el “bencinazo” histórico de marzo pasado.

Ante esto, Quiroz aseguró que “no, no fue un error. Y le voy a explicar por qué. Ocurre que todas estas medidas que estamos haciendo —el Fonavi, la baja de tasas, la baja de las contribuciones al adulto mayor, la baja de impuestos para que vuelva a ser atractiva la actividad económica—, todo eso requería partir ordenando las cuentas fiscales. Y las cuentas fiscales estaban muy descuadradas”.

“Si no se hubiera hecho el alza de las bencinas que hubo, que lo hicimos con mucho pesar, porque no es fácil hacerlo… Es la decisión más difícil que me ha tocado tomar, lejos. En lo personal, tener que tomar esa decisión. Pero enfrentarnos a que se estaban perdiendo 180 millones de dólares por semana…”, añadió.

Posteriormente, admitió que “eso pudo haber influido en el consumo y la expectativa, desde luego que puede haber influido. Eso es así en economía. Pero también tuvimos que cargar con estas otras cosas, ¿no? Cayó hasta la pesca de jurel, cayó la producción de cobre, vino el fenómeno de El Niño, en fin”.

Finalmente, apuntó que “respecto a todas esas situaciones de corto plazo, este año no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a reactivar algunos programas de gasto que venían más hacia fin de año y vamos a generar una reactivación muy importante, enfocada en obras públicas y construcción, que permitan un poco adelantar la recuperación de 2027″.