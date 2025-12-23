Detectan casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en Arica

l cargamento provenía de Bolivia y su destino final era el puerto de Barcelona, en España.

La Policía Marítima de la Armada logró detectar toneladas de madera impregnada de clorhidrato de cocaína en el puerto de Arica.

La operación policial, denominada “Mercurius”, fue desarrollada en conjunto con Aduanas, la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Brianco de la Policía de Investigaciones (PDI) Arica y la Fiscalía.

El trabajo de análisis e inteligencia fue el que permitió localizar el contenedor de 19,5 toneladas de la madera con la sofisticada modalidad de tráfico. El cargamento provenía de Bolivia y su destino final era España.

El procedimiento se originó luego de que funcionarios especializados detectaran irregularidades documentales y patrones logísticos asociados al tráfico ilícito de drogas mediante métodos no convencionales.

El operativo interinstitucional en el Puerto de Arica logró detectar una carga ilícita de más de 700 kilos de clorhidrato de cocaína. 🚢📦 La labor coordinada entre instituciones fiscalizadoras, reafirma nuestro compromiso contra el crimen organizado.#ArmadaPorChile pic.twitter.com/RUMbR0J7i2 — Armada de Chile (@Armada_Chile) December 22, 2025

De esta manera, se efectuó un aforo físico del contenedor, apoyado por binomios caninos de la Policía Marítima y de Aduanas, los que alertaron positivamente sobre la carga, pese a que las pruebas preliminares no resultaron concluyentes en esa instancia.

Luego, y por instrucción de la Fiscalía de Arica, se efectuó un peritaje científico especializado, a cargo del Servicio de Salud de Arica, el cual confirmó que la madera perteneciente a la especie tajibo se encontraba impregnada con clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con antecedentes preliminares, la cantidad de droga impregnada sería no menor a una tonelada y podría acercarse a las dos toneladas, cifra que se precisará con los análisis correspondientes a cada unidad de manera durante los próximos meses.

El Fiscal Regional Mario Carrera destacó el rol clave que jugaron los equipos caninos para levantar la primera alerta. “Cuatro canes de las distintas instituciones han sido fundamentales. En estas maderas es muy difícil que ciertos elementos técnicos tengan resultados positivos, pero los canes dieron la primera alerta, ratificaron lo que ya venían trabajando con anterioridad y luego los laboratorios lo confirmaron”, sostuvo.