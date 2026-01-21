Caída de más del 85%: Expertos alertan sobre desaparición del pingüino de Magallanes en la Isla Magdalena de Chile

Isla Magdalena fue por décadas el principal símbolo de los pingüinos de Magallanes en Chile. Hoy, estudios científicos y monitoreos técnicos muestran que su colonia reproductiva se redujo en más de 85% en poco más de una década, abriendo un debate sobre cómo se informa, se visita y se gestiona uno de los ecosistemas más emblemáticos del extremo sur.

En medio del Estrecho de Magallanes, a unos 35 kilómetros al noreste de Punta Arenas, Isla Magdalena emerge como uno de los paisajes más reconocibles de la Patagonia chilena.

La isla forma parte del Monumento Natural Los Pingüinos, un área silvestre protegida reclasificada en 1982 con el objetivo de resguardar una de las colonias reproductivas más importantes y accesibles del país. Durante décadas, Isla Magdalena fue presentada como una vitrina natural privilegiada de la fauna austral.

Sin embargo, bajo esa postal ampliamente difundida, la colonia de pingüinos de Magallanes que habita la isla atraviesa una transformación profunda.

Los datos científicos y técnicos disponibles muestran que el número de parejas reproductivas se ha reducido de manera drástica en las últimas décadas, una situación que deja a la principal colonia visitable de Chile en un escenario muy distinto al que se proyecta públicamente.

Plataformas de promoción turística y sitios de venta de excursiones continúan difundiendo descripciones que hablan de decenas de miles de ejemplares en Isla Magdalena. No obstante, un estudio científico publicado en 2019 ya advertía una reducción superior al 85% en la población de pingüinos de Magallanes, pasando de cerca de 60 mil parejas reproductivas registradas a comienzos de los años 2000 a cifras cercanas a las 6 mil hacia 2018.

A seis años de esa alerta, un informe técnico elaborado en 2025 estima que la colonia se mantiene en torno a los 7 mil pares reproductivos. En paralelo, guías del Monumento Natural han planteado la necesidad de actualizar la información pública y revisar las condiciones de visita al área protegida.

En ese contexto, la información disponible en la página oficial de CONAF sobre el Monumento Natural Los Pingüinos contrasta con los antecedentes científicos y técnicos más recientes. El sitio institucional señala que en Isla Magdalena nidifican aproximadamente 69 mil parejas de pingüinos de Magallanes, una cifra que no se condice con la caída documentada en los estudios publicados en los últimos años.

La advertencia inicial provino del estudio liderado por la médica veterinaria Claudia Godoy Reyes, presentado en 2019, que analizó censos realizados hasta 2018 en Isla Magdalena y Seno Otway.

Ese mismo trabajo también estableció que el éxito reproductivo de los pingüinos que aún nidifican en la isla se mantiene dentro de rangos normales, lo que sugiere que la disminución no se explica por un fracaso reproductivo local, sino por factores externos como cambios ambientales, presiones en las rutas migratorias o redistribución de la especie hacia otras zonas del Cono Sur.

El pingüino de Magallanes es una de las especies más emblemáticas del hemisferio. Mide en promedio entre 60 y 70 centímetros, puede alcanzar hasta cinco kilos y se caracteriza por las dos franjas negras en el pecho que lo distinguen de otros pingüinos.

A nivel global, se estima la existencia de cerca de un millón de parejas reproductivas, concentradas principalmente en la Patagonia argentina y chilena, lo que convierte a esta región en uno de los principales bastiones de la especie en el mundo.

Durante el invierno austral, el pingüino de Magallanes puede desplazarse miles de kilómetros hacia el Atlántico, con registros incluso en Brasil. Cada temporada, las parejas regresan a los mismos sitios de nidificación para reproducirse, por lo que la alteración de esos espacios puede incidir en su permanencia en una colonia.

En ese escenario de reducción sostenida, el rol del monitoreo y la gestión del área protegida cobra especial relevancia.

Consultado por CNN Chile, Conaf facilitó un informe de actividades del Servicio de Monitoreo de Pingüinos, elaborado en noviembre de 2025, que estimó un total de 7.014 pares reproductivos en Isla Magdalena, con un intervalo de confianza entre 6.090 y 7.896 pares, a partir del análisis de 62 parcelas de muestreo distribuidas en el área de nidificación.

El documento señala, no obstante, que la estimación se realizó después del período máximo de postura, lo que podría implicar una leve subestimación. Además, el cálculo final del área total de nidificación requiere una segunda salida a terreno, por lo que los valores podrían variar en el informe final.

Cuestionamientos desde el territorio y brechas en la información pública

Para el guía del Monumento Natural Los Pingüinos, Cristóbal Sepúlveda, también consultado por CNN Chile, las cifras recientes confirman el escenario crítico que él mismo ha descrito en columnas de medios locales como Ovejero Noticias.

A su juicio, el principal problema no es solo la caída poblacional, sino la forma en que esa información se comunica y se traduce en medidas de manejo.

Sepúlveda sostiene que la promoción turística de la isla continúa presentando a Isla Magdalena como una colonia abundante, pese a que los monitoreos técnicos muestran una población muy inferior a la de décadas anteriores.

Según plantea, si la magnitud de la caída no se refleja en la información pública, se dificulta abrir una discusión sobre ajustes en la conservación y el turismo.

Turismo y presencia humana como factores bajo análisis

Otro de los puntos planteados por el guía es la presión turística sobre la colonia durante la época reproductiva. En temporada alta, la isla recibe cientos de visitantes diarios que arriban en embarcaciones desde Punta Arenas y recorren senderos que atraviesan zonas de nidificación.

A diferencia de otras colonias del país, Isla Magdalena permite el desembarco de visitantes y el recorrido a pie por senderos que cruzan gran parte de la colonia. En algunos sectores, los pingüinos nidifican a escasos metros del camino, lo que genera encuentros muy cercanos entre personas y aves durante el período más sensible del ciclo reproductivo.

“Es demasiado cerca, se espera que las especies estén a al menos 50 metros de las personas, aquí no se respetan ni 5”, aseguró Sepúlveda.

Si bien el estudio científico de 2019 no establece una relación causal directa entre turismo y colapso poblacional, Sepúlveda sostiene que la presencia humana constante constituye un factor de presión adicional sobre una colonia que ya se encuentra reducida.

En ese contexto, el guía comentó que han planteado a Conaf la necesidad de revisar límites de visitantes, distancias de observación y el diseño del sendero.

Seno Otway: un antecedente clave

Como referencia, recuerda el caso de Seno Otway, antigua colonia continental cercana a Punta Arenas que desapareció en la última década. Allí confluyeron distintos factores, como actividad industrial, depredación por perros y aumento del turismo, sin que se aplicaran medidas de protección oportunas.

Desde el organismo administrador del Monumento Natural se ha impulsado el monitoreo técnico reciente, cuyos resultados dan cuenta de que la colonia se mantiene en un nivel muy inferior al histórico. El desafío, plantean actores locales, pasa ahora por cómo esos datos se difunden públicamente y si darán pie a ajustes en la gestión y en el modelo de visitación.