Despidos masivos por parte de nuevos dueños de Telefónica: Cientos de empleados de Movistar fueron desvinculados

Durante las últimas horas, se habría efectuado la salida de entre el 20% y 30% de la dotación de la firma.

En medio de la compra de Telefónica por parte de NJJ Holding y Millicom Spain, se han producido una serie de ajustes organizaciones en Movistar.

De esta forma, este pasado jueves se produjo un despido masivo de trabajadores, como parte de su estrategia de eficiencia operativa.

Según la información de Diario Financiero, se produjo la salida de una parte considerable del personal.

El citado medio plantea que, en una dotación de poco más de 3.200 trabajadores, ayer fueron despedidos más del 20% del total, lo que equivaldría a unos 800 funcionarios, de acuerdo a fuentes sindicales.

El hecho se produjo en el marco de la venta de Telefónica, operación sobre la cual se habrían fijado algunas condiciones para concretarla.

Millicom habría solicitado a Telefónica reducir la plantilla como condición para la compra, a raíz de los altos costos operacionales de la dotación.