Desde su viaje por Europa: Kast asegura que “la izquierda nos quiere convencer que tener hijos es un problema”

El candidato presidencial republicano realizó un discurso desde Hungría, en el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la situación de la migración y de las tasas de natalidad en Chile.

Esto se produjo en el marco del viaje que realizó Kast a Europa, específicamente a España y a Hungría. En este último país, participó en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde realizó un discurso sobre la situación chilena.

En su alocución, el líder republicano aseguró que “el verdadero problema no son solo quienes entran, sino cuántos de nosotros vamos quedando. Chile tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. Si no nacen más chilenos, no habrá más Chile y eso también tiene que cambiar”.

“La izquierda nos quiere convencer que tener hijos es un problema, nos quieren imponer la cultura del aborto, del egoísmo y del yo mismo o yo primero. Nosotros creemos lo contrario, cada hijo que nace es una victoria en contra de la decadencia“, aseguró posteriormente.

Sus dichos se producen días después que se revelara la cifra de tasa de natalidad en Chile, la que se situó en el mínimo histórico desde que se realiza la medición.