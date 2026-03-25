Desde el FA al PS: Oposición citará al ministro Jorge Quiroz a sesión especial en la Cámara por alza de combustibles

Las bancadas del PPD, FA, PC y PS ingresaron una solicitud para citar al jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, a la Cámara ante el alza de los combustibles y la controversia generada por la frase "Estado en quiebra" publicada en las redes sociales institucionales del Gobierno.

Durante este miércoles, diversas fuerzas políticas de oposición ingresaron una solicitud en la Cámara de Diputadas y Diputados para realizar una sesión especial y citar al jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz.

En concreto, las bancadas del Partido Comunista (PC) e Independientes, Frente Amplio (FA), Partido Socialista (PS) y Partido por la Democracia (PPD) promovieron la instancia con el objetivo de que el ministro de Hacienda explique los factores que influyeron en la determinación del alza de los precios de los combustibles, la que comenzará a regir a partir de este jueves 26 de marzo.

La jefa de la bancada del FA, Lorena Fries, detalló: “Queremos que el ministro de Hacienda, el señor Quiroz, explique por qué le ha dado la espalda a las familias chilenas. No creemos que esta sea una situación que haya sido inevitable. Aquí hay una decisión de un gobierno indolente, insensible a lo que vive la mayoría de este país, porque por otro lado no nos olvidemos que está bajándole los impuestos a los más ricos. Entonces, la pregunta de fondo es para quién está gobernando José Antonio Kast”.

Por su parte, la jefa del Comité del PC e Independientes, Lorena Pizarro, complementó que el Ejecutivo debe dar cuenta de las medidas que se adoptaron frente al alza de los combustibles.

En la misma línea, el jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, sostuvo que “lo que queremos es que el gobierno explique, primero, por qué dice que Chile está quebrado a través de todas sus redes y medios de comunicación y después se desdice en este mismo hemiciclo. Y por qué, teniendo distintas alternativas, opta por la más perjudicial para las familias chilenas”.

El parlamentario agregó que “¿por qué el impacto de una guerra externa y el aumento del valor del combustible tienen que asumirlo en un 100% las familias chilenas, con todos los costos directos e indirectos que eso acarrea? No solo el impacto en el pago del valor del combustible, de casi 360 pesos en el caso de la bencina y el diésel, cerca de 500 pesos, sino que además lo que ya el Banco Central anuncia: el aumento de la inflación a un 4% durante el ejercicio de este año”.

En tanto, el jefe de bancada del PPD e Independientes, Raúl Soto, expuso que “el Presidente Kast en campaña prometió que todo iba a estar bien y luego de tan solo dos semanas el gobierno decide darle la espalda a la clase media, a las pymes, a los emprendimientos y a los sectores vulnerables de nuestro país”.

“Esto va a significar una catástrofe en la economía familiar de millones de hogares y nosotros no vamos a estar disponibles, bajo ningún punto de vista, para respaldar una pésima decisión que además se ha hecho de forma incorrecta, saltándose el debate democrático en el Congreso Nacional”, concluyó.