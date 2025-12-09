Desde Antofagasta y Biobío a Estocolmo: Dos jóvenes chilenos viajaron a la ceremonia de los Premios Nobel en Suecia

Los jóvenes fueron seleccionados para viajar a la importante ceremonia debido a sus destacadas investigaciones escolares.

Dos jóvenes chilenos ya se encuentran en Suecia con el fin de participar en la ceremonia de los Premios Nobel en Estocolmo.

Se trata de Millaray Barboza, de la Región de Antofagasta, y Alejandro Saldías, de la Región de Biobío, quienes fueron seleccionados por sus destacadas investigaciones escolares como parte del Programa Explora, del Ministerio de Ciencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gobierno de Chile (@gobiernodechile)



“Millaray y Alejandro son dos jóvenes talentos que hoy llevan la curiosidad científica de Chile hasta el otro lado del mundo, en uno de los encuentros de conocimiento más prestigiosos”, destacaron desde el Gobierno en sus redes sociales.

A su llegada al país, los jóvenes estudiantes desayunaron junto con el embajador de Chile en Suecia, Tucapel Jiménez Fuentes, junto con la directiva de la Asociación de Investigadores Chilenos en Suecia (AICHiS).

Barboza, del Complejo Educacional de Toconao, y Saldías, del Liceo Orlando Delgado Zúñiga de Los Álamos, participarán de actividades con científicos, recorrerán instituciones como el Instituto Karolinska donde trabajan científicos chilenos y conocerán a personas que participan del proceso de selección del Premio Nobel.