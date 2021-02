El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, propuso entregar un bono estatal sin segmentación y aprovechó de emplazar a la diputada Pamela Jiles (PH) a “no ilusionar a la gente” con el tercer retiro del 10% de los fondos de AFP.

Durante una actividad en Lo Prado, el ex ministro dijo que mucha gente se queja de que no ha recibido los aportes estatales.

“El año pasado en julio se constituyó una comisión de expertos transversales, se acordó un presupuesto para la pandemia de US$ 12 mil. Hoy ya sabemos que hay vacunas, sabemos cuándo nos van a llegar, sabemos cuándo vamos a vacunar a gente y por lo tanto, es indispensable avanzar de nuevo con ese mismo grupo transversal de economistas, reformular lo que se había hecho, actualizarlo“, manifestó.

Según el ex timonel de RN, él “entregaría un gran bono sin segmentación, sin focalización, para que la gente que está acá, que me dice que gana $180.000 y que no le llega, o el que gana $480.000 y no tiene derecho, lo dejemos de lado por una vez porque estamos en una emergencia”.

Luego, Desbordes emplazó a la diputada Jiles y le dijo: “le hago un llamado a no ilusionar a la gente, no engañemos a la gente, Pamela, es el colmo, dile a la gente la verdad“.

Esto, ya que según el candidato, “la mayoría de las personas que sacó el primer y segundo retiro, ya no les queda plata, los estás ilusionando, los estás entusiasmando y si se llegara a aprobar el famoso tercer retiro que tú estás planteando, ¿quién le va a responder a esa gente que va a ir a sacar y se va a encontrar con que no le queda ni un peso?”.