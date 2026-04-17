Desbordes insta al Gobierno a compensar menores ingresos por exención de contribuciones: “Me va a obligar a devolver Meiggs al comercio ambulante”

El alcalde de Santiago apuntó a la menor recaudación que tendrá el Fondo Común Municipal por la propuesta de eliminación de contribuciones para mayores de 65 años.

Esta semana, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció su plan de reconstrucción y reactivación económica, el que plantea una serie de medidas que apuntan a un mayor crecimiento económico del país.

En este contexto, también se anunció una exención de contribuciones en la primera vivienda para personas mayores de 65 años.

Dicha medida -según indicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz- implicará una menor recaudación en torno a US$ 200 millones por año. Sin embargo, señaló que el Fisco compensará este monto y que “lo que toca restituir al Fondo Común Municipal son US$ 130 millones“.

Sobre este punto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló en conversación con TVN respecto al Fondo Común Municipal que “mi municipio es uno que aporta mucho pero está muy lejos de ser un municipio rico. Tenemos una población en la comuna que anda muy similar a La Florida, Maipú e incluso más bajo. Además, Santiago tiene una carga que no tienen las otras comunas, que es atender y recibir a una población flotante muy alta”.

Respecto a este punto, señaló que “por lo tanto, si el ministro de Hacienda no compensa a Santiago, a mi me va a obligar a hacer cerrar una serie de programas, a disminuir la seguridad. No sé, le tendré que devolver Meiggs al comercio ambulante“.

Sobre el costo de guardias en Meiggs, señaló que “los 200 guardias de Meiggs cuestan $310 millones al mes. Hemos tenido que aumentar la dotación de seguridad municipal, de 290 a 905 ahora. Necesito al menos mil más para empezar, en serio, a tener una resultado en la comuna completa”.

Consultado sobre si no le pueden sacar ni un peso a su presupuesto, Desbordes apuntó que “no puedo, y no lo resiste el sistema. Le pediría al ministro que busque otras alternativas”.