Desbordes dice que Cataldo ha tenido un “silencio total” en la violencia de los liceos en Santiago, pero coincide con el diagnóstico de Cordero

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a los sucesos de violencia que se han registrado en los denominados liceos emblemáticos ubicados en la comuna. Desde su perspectiva, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha tenido “silencio total” y “no ha tenido respuesta”; sin embargo, mencionó que con el titular de Seguridad, Luis Cordero, han coincidido en el diagnóstico de la situación.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a la situación que enfrentan los establecimientos de la comuna, especialmente al lanzamiento de una bomba molotov contra un docente en el Instituto Nacional.

En ese contexto, describió que a lo largo de estos meses se han registrado diversos desórdenes en el Liceo de Aplicación, el Liceo Manuel Barros Borgoño y el Internado Nacional Barros Arana (INBA), “en cantidades menores que años anteriores, pero de una gravedad mayor”, donde destacan ataques y amenazas tanto a profesores como a asistentes de la educación.

Entre las medidas que se han concretado, destacó la presentación de querellas, detenciones, expulsiones y la aplicación de la Ley de Aula Segura, en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.

“Tenemos que trabajar con la Fiscalía para detectar quiénes son los organizadores y, de una vez por todas, desbaratar estos grupos que literalmente han secuestrado los liceos emblemáticos”, subrayó.

Consultado en Meganoticias sobre la instalación de cámaras en el Instituto Nacional, comentó: “Pedimos ayuda al Ministerio de Educación (Mineduc), con mayor presupuesto para eso. No quieren hacerlo. Existe un sector de nuestras autoridades que no lo dice abiertamente, pero en privado habla de la criminalización de la protesta. Esto no es una protesta legítima; la protesta legítima es la manifestación pacífica. Esto es violencia pura y dura, es delincuencia y delito”.

Ante la respuesta del Mineduc, adelantó que en su gestión se trabajará para aplicar cámaras de televigilancia y que ya se han analizado sistemas de control y acceso.

“Las cámaras van sí o sí; las dejaremos implementadas nosotros antes de irnos”, remarcó, y cuestionó las declaraciones de la directora del SLEP, ya que, desde su perspectiva, “minimiza esta situación”.

Entre otras acciones, adelantó que se solicitará una reunión al fiscal nacional, Ángel Valencia, con el fin de agilizar las investigaciones.

El diálogo con el Mineduc

Sobre la respuesta por parte del ministro Nicolás Cataldo ante el ambiente de violencia escolar en los denominados liceos emblemáticos, Desbordes subrayó: “Silencio total”, y describió: “Cuando tuvimos las tomas, el Ministerio no se metió, así de simple, y ellos pensaban que las tomas iban a durar meses, etcétera. Yo le dije: ‘Mire, yo no voy a tolerar que esto dure meses’”.

“Aquí, al que se toma el liceo lo desalojamos de inmediato, porque yo tengo que preocuparme de la comunidad mayoritaria que quiere estudiar, y así lo hemos hecho. Incluso, hasta la semana pasada que hubo otra toma más, duró 30 minutos. Carabineros nos ha colaborado mucho y llega de inmediato; rápidamente desaloja y normaliza. No participó el Ministerio en nada; en ninguna de las reuniones se les invitó”, agregó el jefe municipal.

Por otra parte, sostuvo que se ha reunido con la subsecretaria de Educación, quien consiguió recursos adicionales que fueron destinados a mejorar la infraestructura. También ha mantenido diálogo con el delegado presidencial de la Región Metropolitana. Sin embargo, “en paralelo el ministro (Cataldo) cita a los mismos estudiantes con los cuales nos habríamos reunido, sin consultarle al sostenedor —que es el municipio—, y habla de todo, menos de esto”.

Por tanto, reiteró que “no hay respuesta” por parte del secretario de Estado para afrontar la violencia, y sostuvo que esto no es una “cuestión generalizada”, ya que se ha desencadenado principalmente en recintos educativos de la comuna de Santiago, donde se trata de un grupo minoritario. Por ello, subrayó que el Mineduc debería “invertir un poquito” en medidas de seguridad que “le están haciendo la vida a cuadritos a una comunidad completa, que lo único que quiere es estudiar”.

En cuanto a la relación con el resto de las autoridades, destacó que el titular de Seguridad Luis Cordero “es la única autoridad de gobierno que ha dicho las cosas como son, es la única autoridad de gobierno que pasó más allá del discurso tibio que tienen las autoridades del Ministerio de Educación y otros”.

“Se atrevió a decir que esto no es ya para aulas seguras, que esto excede los reglamentos educacionales y que aquí tenemos que enfrentar esto con un criterio de la persecución penal”, detalló. Sin embargo, finalizó que el problema radica en que concejales y autoridades políticas acusan de “criminalizar la protesta”.