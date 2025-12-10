País conaf

Derrame en el Lago Chungará: Conaf informa retiro del 55% del material contaminante

Por Daniela Pérez P.

10.12.2025 / 09:44

Desde el organismo también señalaron que hasta el 8 de diciembre se han registrado un total de 56 aves muertas debido a los efectos del aceite de soya.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) actualizó la situación del Lago Chungará, en la Región de Arica, tras el derrame de 25.000 litros de aceite de soya que afectaron especies protegidas.

Lino Antezana Navarro, director regional de la Corporación Nacional Forestal en Arica, señaló que, a 20 días de la emergencia, han logrado retirar un 55% del material contaminante.

Ya hemos logrado retirar un 55 % del material contaminante presente tanto en el Lago Chungará como en el bofedal altoandino cercano. Este avance es resultado del trabajo permanente de los equipos en terreno, quienes han actuado con rigor técnico y compromiso para mitigar los efectos de este derrame”, sostuvo.

Agregó que se han extraído 4 mil 850 kilos de suelo contaminado y se ejecutó la limpieza completa de la calzada, donde se había acumulado el aceite: “Seguiremos trabajando con la misma determinación hasta asegurar la recuperación total del ecosistema, siempre priorizando la protección de nuestros recursos naturales y la seguridad de las personas”.

Antezana reiteró el llamado a la población a no acercarse a la zona afectada. “El resto del Parque Nacional Lauca se puede visitar con normalidad, por lo que agradecemos la comprensión, sobre todo de los tours operadores que han sabido adaptarse para seguir atendiendo visitantes en esta área silvestre protegida”, complementó.

Animales afectados

  • Conaf informó que entre el 19 de noviembre y el 8 de diciembre se contabilizaron 56 aves muertas por los efectos del aceite de soya, siendo las más afectadas las taguas gigantes y las taguas chicas (polluelos, juveniles y adultos), blanquillos, patos puna y pato jergón.
  • Antezana detalló que estas aves fallecidas  “representan un 0.35% de la población promedio de avifauna que habita en el Lago Chungará. Todas están siendo enterradas de acuerdo con los protocolos indicados por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG”.

