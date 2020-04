View this post on Instagram

🔵Tenemos una nueva forma de comunicación para entregarte apoyo y orientación 📲💻 . ➡️¿Estás con tu agresor en cuarentena? Escríbenos a nuestro nuevo “Chat 1455”. . ✔️Silencioso . ✔️Seguro (no se guardan las conversaciones) . ✔️Confidencial . Queremos que te sientas cada día más segura y que entre todas y todos prevengamos la violencia en cuarentena #NoEstásSola . . . . . . #mujer #mujeres #cuarentena #covid #Chile