VIDEO RELACIONADO – Llamadas por violencia intrafamiliar aumentan un 70% – (08:51)

Ayer lunes 13 de abril culminó la cuarentena obligatoria para gran parte de las comunas del sector oriente de Santiago.

Sin embargo, el confinamiento generó violentas situaciones en la comuna de Providencia, según afirma la alcaldesa Evelyn Matthei.

Lee también: Lorena Astudillo por aumento de violencia contra la mujer en cuarentena: “Hay muchas denuncias que no se pueden hacer”

En conversación con Mega, la edil aseguró que la cuarentena provocó un aumento de un 500% en las denuncias de violencia intrafamiliar.

“La cuarentena es muy dura de sobrellevar, hemos tenido un tremendo aumento de denuncias por violencia intrafamiliar”, apuntó la alcaldesa.

Lee también: Por salud mental y para evitar episodios de violencia: Ximena Ossandón plantea suspender venta de alcohol

“Quiero señalar lo duro que es vivir una cuarentena. Muchos de los que están pidiendo una cuarentena no saben lo que significa. Esto significa violencia intrafamiliar, significa tensión dentro de la familia, significa la preocupación de si me van a echar o no me van a echar”, agregó.

“Tengamos claro que la cuarentena es súper importante desde el punto de vista de la salud, pero no es gratis”, concluyó Matthei.