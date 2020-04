El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género reveló un incremento en la violencia hacia las mujeres durante las últimas semanas, en medio de las medidas de aislamiento social y cuarentena por el COVID-19, el que se vio reflejado en las llamadas al fono 1455.

“Si miramos el fin de semana antes que se decretara cuarentena, al siguiente, el aumento fue de un 70%, y el fin de semana que pasó (viernes 3 a domingo 5 de abril) nos mantuvimos en los niveles”, indica Carolina Cuevas, ministra subrogante de la cartera.

Carabineros, en tanto, asegura que las llamadas aumentaron en un 12,3% con respecto al año anterior, sin embargo, las denuncias cursadas por violencia dentro del hogar han disminuido en un 4,3%.

“Hoy, en las condiciones en que estamos, donde las mujeres están cumpliendo múltiples roles, nos vamos a ver mucho más expuestas quienes están viviendo la cuarentena en pareja”, señala Lorena Astudillo, abogada de la Red Chilena de Violencia Contra la Mujer.

En entrevista con CNN Chile, fue enfática en decir que “hay cifras negras a las cuales no se puede llegar”, ya que producto de la situación de emergencia sanitaria en que se encuentra el país “se hace difícil que las mujeres puedan pedir ayuda”.

Esto, porque según puntualiza, las mujeres están todo el día con el agresor y el Gobierno no ha tomado medidas específicas que puedan ser útiles para las víctimas. “Hay muchas denuncias que no se pueden hacer”, sentencia.

Por esa razón, asegura que “las redes son imprescindibles. Hay que estar permanentemente llamándonos entre mujeres”. “Hoy tenemos que protegernos entre nosotras. Es necesario que estemos en contacto. La única forma es generando alianzas y complicidades”, asevera.

Sin embargo, insiste en la necesidad del funcionamiento de la institucionalidad, emplazando a Carabineros y la PDI a ser capaces de responder adecuadamente a las llamadas de las víctimas y de testigos. “Si a una mujer en situación de agresión se le hace difícil llamar, imagina lo que significa intentarlo nueve veces para que conteste una grabadora”, critica.

Por otro lado, se refiere a la violencia sexual a la que se someten no sólo mujeres, sino niños y niñas. Al respecto, acusa que no hay protocolos para que ellos hagan denuncias. “Queremos saber cuáles son las medidas que está tomando el Gobierno para enseñarle a los niños a usar las redes para denunciar, porque no hemos visto a nadie encargado de hablar de estos temas”, denuncia.