Denuncian saqueo de Hospital de Lirquén en medio de incendio forestal que afectó a la zona

El alcalde de Penco solicitó la presencia de funcionarios militares luego que acusara el robo de suministros médicos desde el hospital de la localidad.

Durante esta madrugada, se decretó Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y del Biobío a raíz de los incendios forestales que están afectando a distintas comunas de las regiones.

En este contexto, uno de los puntos más afectados por los siniestros ha sido Lirquén, en la comuna de Penco.

En medio del combate a los incendios, el alcalde de la comuna reveló que estaban solicitando la presencia de funcionarios militares en el lugar a raíz de saqueos que afectaron la localidad.

En diálogo con Meganoticias, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, aseguró que “en este momento se está quemando una ciudad entera, llevo casi cuatro horas y media y no tengo el respaldo del Estado de Chile, no hay respuesta”.

“En este momento evacuamos el Hospital de Lirquén (…) están saqueando el Hospital de Lirquén. Se están robando el equipo médico, necesito los militares ahora en la calle”, añadió Vera.

Del mismo modo, hizo un llamado al Gobierno “a salvar Penco, Penco se está quemando y me lo están saqueando, no necesito que me manden un ministro mañana a las 9 de la mañana, ahora necesito los militares en la calle”.