Denuncian que jauría de perros dogos argentinos atacan a mascotas en Hualpén: Una de ellas perdió su cola

Alrededor de cinco perros de la raza dogo argentino han atacado a mascotas en Hualpén

Vecinos de la comuna de Hualpén, región del Biobío, denuncian que una jauría de perros de la raza dogo argentino ha estado atacando a mascotas del lugar.

Una de las situaciones más grave la vivió la mascota de un vecino del sector Parque Las Américas, quien relató a Canal 9 que su perrita fue atacada por dos perros dogos argentinos, produciéndole graves heridas y la pérdida de su cola.

“Uno la tomó de un lado y el otro del otro, fue desesperante no poder hacer nada”, explicó al mencionado Canal.

Sin embargo, este no sería un caso aislado, ya que según testigos estos ataques se vienen produciendo desde al menos el 2022, causando incluso la muerte de gatos.

El dueño de los animales ha recibido cinco citaciones al juzgado local, pero no ha asistido a ninguna, consignan T13

A raíz de la situación, y considerando que el dogo argentino es considerado como una raza peligrosa, la Municipalidad de Hualpén ingresó una querella criminal por tenencia irresponsable de mascotas.

Ataque se viraliza

Uno de estos ataque fue viralizado en redes sociales. En el video se puede ver la desesperación de las personas que intentan evitar el ataque de los perros dogos argentinos a su mascotaa.