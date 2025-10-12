Denuncian que jauría de perros dogos argentinos atacan a mascotas en Hualpén: Una de ellas perdió su cola

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Alrededor de cinco perros de la raza dogo argentino han atacado a mascotas en Hualpén
Vecinos de la comuna de Hualpén, región del Biobío, denuncian que una jauría de perros de la raza dogo argentino ha estado atacando a mascotas del lugar.
Una de las situaciones más grave la vivió la mascota de un vecino del sector Parque Las Américas, quien relató a Canal 9 que su perrita fue atacada por dos perros dogos argentinos, produciéndole graves heridas y la pérdida de su cola.
“Uno la tomó de un lado y el otro del otro, fue desesperante no poder hacer nada”, explicó al mencionado Canal.
Sin embargo, este no sería un caso aislado, ya que según testigos estos ataques se vienen produciendo desde al menos el 2022, causando incluso la muerte de gatos.
El dueño de los animales ha recibido cinco citaciones al juzgado local, pero no ha asistido a ninguna, consignan T13
A raíz de la situación, y considerando que el dogo argentino es considerado como una raza peligrosa, la Municipalidad de Hualpén ingresó una querella criminal por tenencia irresponsable de mascotas.
Uno de estos ataque fue viralizado en redes sociales. En el video se puede ver la desesperación de las personas que intentan evitar el ataque de los perros dogos argentinos a su mascotaa.
@clicktvchile🛑 Terror en Colón 9000, Hualpén: jauría descontrolada ataca a diario y pone en riesgo a vecinos y mascotas. Hualpén, sector Las Américas — Lo que comenzó como una preocupación vecinal se ha transformado en una verdadera emergencia territorial. En la calle Jack Price, a pasos de Colón 9000, una jauría de perros de raza Dogo Argentino ha protagonizado reiterados ataques violentos contra mascotas del sector, generando temor entre residentes que ya no se sienten seguros ni para caminar por su barrio. Según denuncias ciudadanas, los animales —de propiedad de un vecino con alto poder adquisitivo— son liberados casi a diario por trabajadores del domicilio, sin ningún tipo de control ni medidas de seguridad. Las agresiones han sido registradas en múltiples fotografías y videos sensibles, donde se evidencia el nivel de violencia ejercido contra perros de calle y mascotas familiares. “Ya no es solo un tema de animales, es una amenaza directa a la comunidad. Estamos esperando que no ocurra una tragedia humana para que se actúe con firmeza”, señala una vecina que ha sido testigo de los ataques. El caso ya fue judicializado. La querella interpuesta el pasado 1 de octubre fue declarada admisible, y durante esta jornada se sumaron nuevos antecedentes que serán puestos a disposición de Fiscalía. El municipio de Hualpén, aunque limitado por la ley para retirar a los animales, ha solicitado al Juez de Policía Local medidas urgentes que vayan más allá de una sanción económica. 🔴 El miedo es real. La comunidad exige acción. Vecinas y vecinos del sector Las Américas claman por una intervención efectiva que garantice la seguridad de todos. La impunidad no puede seguir siendo la norma cuando hay vidas en juego.♬ sonido original – ClickTv Chile
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.