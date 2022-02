La Corporación Chilena de la Madera (Corma) denunció este sábado que un helicóptero que combatía incendios en Arauco, región del Biobío, fue atacado a balazos. Con este hecho, se suman otras tres aeronaves que han sido afectadas por situaciones similares mientras combaten incendios forestales en la zona centro sur de Chile.

Ante esto, el presidente de Corma, Juan José Ugarte, señaló que “la situación es gravísima. Estamos ante acciones criminales que no dudan en poner en riesgo vidas humanas, poblados y el medio ambiente”.

“Este sábado un helicóptero Koala, que combatía el incendio de Tropen en Arauco, fue atacado a balazos, por lo que se ordenó inmediatamente su aterrizaje para proteger la vida del piloto y evitar una tragedia”, agregó.

El dirigente además indicó que tienen “evidencia, imágenes de focos simultáneos en medio de la noche, de gente prendiendo focos y disparando a las aeronaves”.

“Solo en Cholchol, en La Araucanía, anoche hubo 15 focos simultáneos que demuestran la clara intencionalidad de este crimen ecológico que pone en riesgo las vidas humanas”, subrayó.

Ugarte pidió a las autoridades que “durante esta emergencia se restrinja el desplazamiento en las comunas rurales donde se concentra la intencionalidad en los incendios, para evitar que se sigan extendiendo y puedan ingresar los equipos de emergencia”.

“En zonas donde hay control territorial por parte de grupos armados, los equipos de emergencia no pueden ingresar a compartir el fuego por la falta de seguridad para brigadistas, personal y aeronaves. No podemos exponer sus vidas si no hay seguridad”, sentenció.