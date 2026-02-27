Denuncian al Presidente Boric ante la Corte IDH por incumplimiento del fallo en el caso Vega González y otros vs. Chile

La abogada Karinna Fernández, representante de las víctimas del denominado caso Vega González y otros vs. Chile, señaló que se presentó un requerimiento contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, debido al incumplimiento de un fallo previo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativo a la corrección de las penas impuestas a los condenados.

La abogada Karinna Fernández, representante de las víctimas del denominado caso Vega González y otros versus Chile, presentó un requerimiento contra la administración del Presidente Gabriel Boric, acusando incumplimiento de un fallo previo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Según informó Radio Biobío, la acción se debe a que el Estado no habría cumplido con la orden de corregir las penas impuestas a los condenados, cuyo plazo venció en septiembre de 2025, sin que hasta ahora se haya materializado.

El citado medio detalló además que la Corte IDH instruyó al Ejecutivo a organizar una ceremonia pública.

“Comunico formalmente la negativa de S.E. el Presidente de la República a participar en el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ordenado en el Punto Resolutivo 13 de la sentencia del caso Vega González y otros vs. Chile”, consignó el documento.

El escrito agrega: “El Estado sugiere que el acto se desarrolle únicamente con autoridades ministeriales y en dependencias de la Cancillería, y reconoce expresamente que el plazo para dicho cumplimiento venció en septiembre de 2025”.

Por este motivo, solicitaron a la Corte que declare el incumplimiento del Punto Resolutivo 13, al considerar que la propuesta estatal “no satisface los criterios de solemnidad, jerarquía y oportunidad exigidos por la sentencia”.

En paralelo, las familias cuestionaron la decisión de la Corte Suprema de reducir las penas de los condenados en estos 14 casos.

Desde la perspectiva de la abogada experta en derechos humanos, Fernández sostuvo que “lamentamos la negativa del Presidente a participar de este acto y también ver cómo la agenda sí ha estado dedicada a recibir honores por parte de Carabineros y a otorgar reconocimientos a generales de las distintas Fuerzas Armadas y de Orden”.

“Llama la atención que la mayor autoridad sea justamente quien incumpla estas obligaciones y genere obstáculos que nos parecen difíciles de explicar. Esperamos ahora que la Corte Interamericana declare efectivamente el incumplimiento por parte de este Gobierno y esta Presidencia”, remarcó.