Este viernes se produjo la detención del ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, como principal imputado por la agresión a Fabiola Campillai, quien perdió tres de sus sentidos luego de ser impactada con una bomba lacrimógena en noviembre del año pasado.

Katherine Silva, ex pareja de Maturana, acusó de violencia durante los tres años de relación, hechos que fueron denunciados en 2015.

“El imputado, quien era su conviviente a esa fecha, luego de una discusión la agredió dándole golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, además de tomarla del cuello fuertemente, ocasionándole lesiones leves consistentes en equimosis faciales, erosiones cervicales laterales, hematoma circular brazo derecho y equimosis de antebrazo”, dice la querella que fue revelada por El Desconcierto.

En entrevista con el mismo medio, Silva afirmó que “Patricio Maturana tenía dos sumarios conmigo. Dos. Y aún así no lo dieron de baja. Yo me pregunto: ¿hasta cuándo la institución tapa a estos delincuentes? Porque no se pueden llamar de otra forma“.

La mujer también se refirió a la posible intencionalidad detrás del ataque que recibió Campillai por parte del ex capitán. “Yo creo que sí. De hecho, en el video se veía claro, ¿qué manifestación había? Él pudo haberla tirado a otro lado, pero la apuntó directo a ella“, dijo.

“Si esta persona hubiese sido dado de baja cuando me atacó a mí, quizás no hubiese pasado lo de Fabiola, porque es una persona que no controla impulsos, es agresivo”, agregó.

En entrevista con el programa Pauta Libre de La Red, Katherine aseguró que los hechos de violencia surgieron desde el tercer mes de relación.

“Me encontré en un estado de vulnerabilidad absoluto, porque falleció mi padre, después mi abuelo y padrastro, y él, netamente aprovechándose de ese estado, continuó con los maltratos hasta culminar con esa noche del 12 de junio del año 2015, en el cual ya sobrepasó todos los límites“, expresó la mujer, detallando que “mientras me ahorcaba, me decía que ya no estaba mi papá para defenderme”.

Silva aseguró que actualmente ha recibido amenazas a través de WhatsApp por parte de personas cercanas al imputado.