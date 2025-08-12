Democracia Cristiana de Uruguay respalda a la DC chilena por apoyo a Jeannette Jara: “Celebramos la valentía…”

El PDC uruguayo llamó a interpretar el apoyo a Jara como “un acto de responsabilidad política y un llamado a la cooperación por un futuro inclusivo y democrático”.

Este lunes, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Uruguay respaldo a la DC chilena en su decisión de apoyar a Jeannette Jara (PC) de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

La decisión de la colectividad nacional generó polémica en el mundo democratacristiano internacional, llegando la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) a suspender de forma temporal al partido como miembro titular.

¿Qué dijeron desde la DC de Uruguay?

En un comunicado, el PDC de Uruguay expresó su respaldo a la decisión de apoyar la candidatura de Jara, asegurando que esta postura “refleja la capacidad del partido chileno para adaptarse a las demandas y realidades sociales contemporáneas” y demuestra su compromiso con “la construcción de un futuro más justo y equitativo para Chile”.

La colectividad recordó que, en su propia historia, también tomaron decisiones similares, como en 1971, cuando se aliaron con partidos de distintas orientaciones, “incluidos algunos de inspiración marxista”, para formar el Frente Amplio. Según señalaron, la unión de fuerzas progresistas “era fundamental para enfrentar las injusticias y desigualdades” y para “defender las libertades y la democracia”.

Respecto a la situación chilena, el PDC uruguayo destacó que la decisión “no busca dividir la identidad del partido, sino más bien enriquecerla”, ya que los desafíos actuales requieren “acuerdos y solidaridad entre diferentes corrientes ideológicas”.

En esta línea, llamaron a interpretar el respaldo a Jara como “un acto de responsabilidad política y un llamado a la cooperación por un futuro inclusivo y democrático”, recalcando que “las alianzas interpartidistas, guiadas por el respeto mutuo y el objetivo de promover el bienestar común, son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia”.

Finalmente, la tienda reafirmó su compromiso con “los principios de libertad, justicia social, democracia y solidaridad” y celebró “la valentía de nuestros colegas en Chile por buscar construir juntos un país mejor”.