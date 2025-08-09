Efecto tras apoyo a Jeannette Jara: Organización Demócrata Cristiana de América suspende a la DC chilena

El Comité Directivo de la ODCA resolvió suspender temporalmente los derechos de la DC chilena como miembro titular de la organización, debido a que su decisión de plegarse a una candidatura del PC “representa una ruptura grave con los principios fundacionales de nuestra organización”.

La decisión de la Democracia Cristiana (DC) de respaldar la candidatura de Jeannette Jara, abanderada del pacto Unidad por Chile, no solo ha generado controversia al interior del partido, sino también a nivel internacional.

Según publicó The Clinic, en una reunión realizada el viernes 8 de agosto, el Comité Directivo de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) resolvió suspender temporalmente los derechos de la DC chilena como miembro titular de la organización, debido al “incumplimiento de los principios fundamentales del humanismo cristiano”.

De acuerdo con la ODCA, la decisión de la colectividad de apoyar a Jara “representa una ruptura grave con los principios fundacionales de nuestra organización. El Partido Comunista de Chile tiene afinidades ideológicas con regímenes autoritarios responsables de violaciones a los derechos humanos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

Cabe recordar que el pasado 26 de julio, la Junta Nacional de la DC acordó respaldar la candidatura de Jara, lo que provocó la renuncia de Alberto Undurraga a la presidencia del partido. Actualmente, el senador Francisco Huenchumilla asumió el cargo tras la salida de Undurraga.