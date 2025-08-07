Delincuentes roban casa de la subsecretaria de Patrimonio en Providencia

De acuerdo con los primeros antecedentes, la autoridad no se encontraba en su hogar al momento del ingreso de los antisociales.

Un grupo de desconocidos perpetró un robo este jueves en el domicilio de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, ubicado en la comuna de Providencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:25 horas, según información preliminar obtenida por las autoridades.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la autoridad no se encontraba en su hogar al momento del ingreso de los antisociales. Hasta ahora se desconoce el número exacto de involucrados, recogió Meganoticias.

Los antisociales lograron sustraer un notebook, una cámara fotográfica y un tarjetero.

Carabineros llegó al lugar para iniciar las primeras diligencias y levantar evidencia que permita dar con los responsables.

El caso se encuentra en desarrollo y por ahora no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la subsecretaria Pérez ni del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

