Delia Vergara es elegida Premio Nacional de Periodismo 2025: ¿Por qué fue galardonada?

Este jueves, el gobierno anunció la elección de María Delia Vergara Larraín como Premio Nacional de Periodismo 2025.

La decisión fue tomada por un jurado liderado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, e integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristián del Campo; el presidente del Instituto de Chile, Sergio Lavandero; y Patricia Stambuk, Premio Nacional de Periodismo 2023, quien actuó como secretaria del jurado.

La comunicadora agradeció la distinción, afirmando estar “muy emocionada y agradecida de esto. El periodismo ha sido mi pasión. Ha sido maravilloso. Es muy importante el periodismo. He sido muy defensora del periodismo independiente, que en este momento está bien en peligro por las redes sociales, donde hay tanto odio, tanta maledicencia”.

¿Por qué se eligió como premio nacional?

El jurado tomó su decisión considerando la trascendente contribución de Delia Vergara al periodismo nacional y, ya que su aporte “ha inspirado a muchas generaciones de periodistas”.

“En su trayectoria ha destacado su capacidad de comunicar con valentía importantes problemas sociales, como la postergación y liberación de la mujer, de enfrentar las limitaciones a la libertad de expresión en distintas épocas de la vida nacional, y promover valores universales de respeto a los derechos humanos y la democracia”, afirmaron en un comunicado.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que quisieron “galardonar a esta pionera, pionera en las distintas formas de expresar y ejercer el periodismo. Así que queremos agradecerle por su tremenda contribución al país y honrarla con la nominación de Premio Nacional de Periodismo para el año 2025”.

¿Quién es Delia Vergara?