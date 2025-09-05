Delia Vergara es elegida Premio Nacional de Periodismo 2025: ¿Por qué fue galardonada?
Por CNN Chile
05.09.2025 / 07:53
La comunicadora agradeció la distinción, afirmando estar “muy emocionada y agradecida de esto. El periodismo ha sido mi pasión”.
Este jueves, el gobierno anunció la elección de María Delia Vergara Larraín como Premio Nacional de Periodismo 2025.
La decisión fue tomada por un jurado liderado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, e integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristián del Campo; el presidente del Instituto de Chile, Sergio Lavandero; y Patricia Stambuk, Premio Nacional de Periodismo 2023, quien actuó como secretaria del jurado.
La comunicadora agradeció la distinción, afirmando estar “muy emocionada y agradecida de esto. El periodismo ha sido mi pasión. Ha sido maravilloso. Es muy importante el periodismo. He sido muy defensora del periodismo independiente, que en este momento está bien en peligro por las redes sociales, donde hay tanto odio, tanta maledicencia”.
¿Por qué se eligió como premio nacional?
El jurado tomó su decisión considerando la trascendente contribución de Delia Vergara al periodismo nacional y, ya que su aporte “ha inspirado a muchas generaciones de periodistas”.
“En su trayectoria ha destacado su capacidad de comunicar con valentía importantes problemas sociales, como la postergación y liberación de la mujer, de enfrentar las limitaciones a la libertad de expresión en distintas épocas de la vida nacional, y promover valores universales de respeto a los derechos humanos y la democracia”, afirmaron en un comunicado.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que quisieron “galardonar a esta pionera, pionera en las distintas formas de expresar y ejercer el periodismo. Así que queremos agradecerle por su tremenda contribución al país y honrarla con la nominación de Premio Nacional de Periodismo para el año 2025”.
¿Quién es Delia Vergara?
- Periodista y escritora, Delia Vergara nació en Santiago el 3 de diciembre de 1940.
- Estudió periodismo en la Universidad de Chile y cursó un magíster en comunicaciones en la Universidad de Columbia, Nueva York.
- En 1967 asumió la dirección de Revista Paula, que diseñó por completo.
- Ha obtenido el Premio de Periodismo Helena Rubinstein, en 1974; el Premio Lenka Franulic, en 2020; recibió el Homenaje de Cátedra Mujeres y Medios UDP a su trayectoria en 2023, y el Premio de Columbia Global Center en Chile, este año.
- Transgresora en su época, relevó la importancia de la independencia de la mujer y expuso temas inéditos en medios como sexualidad, anticoncepción, incorporación de la mujer al mundo laboral, necesidad de aumentar la dotación de jardines infantiles.
- En 1977 ingresó a trabajar en Radio Cooperativa, donde fundó el programa informativo El Diario de Cooperativa, espacio emblemático durante la dictadura.
- Entre 1993 y 1997 se dedicó a la creación de micro documentales con testimonios de comunidades vulnerables para la televisión abierta.