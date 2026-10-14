Delegado Codina informa que se buscará comprar dos radares meteorológicos para la RM: Se usaría 2% del presupuesto regional

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que se comprarán al menos dos radares meteorológicos.

Esto, tras el paso de un intenso sistema frontal en la RM, que dejó lluvias, granizadas y tormentas eléctricas.

La medida contempla una inversión cercana a $3.500 millones y con ellos se buscará mejorar la capacidad de anticipación a distintos fenómenos meteorológicos, en el marco de los efectos del fenómeno de El Niño.

Según detalló Codina en entrevista con Radio Universo, se destinaría el 2% del presupuesto regional para la compra de los radares.

El presidente José Antonio Kast “abrió la llave con el decreto de emergencia, producto de la corriente de El Niño, para destinar el 2% del presupuesto de la región”.

Con todo, se deben llevar a cabo reuniones técnicas para decidir dónde se pueden instalar estos radares.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, abordó la medida, señalando que “se ha ido instalando como evidente la necesidad de mejorar con la incorporación de radares, el instrumental que cuenta hoy día la Dirección Meteorológica de Chile para poder fortalecer el monitoreo de los eventos que nos están afectando y, por lo tanto, hemos escuchado desde las autoridades y nosotros estamos apoyando también esta iniciativa, de manera que se pueda concretar en el mediano plazo”.

“El radar se complementa con información que tiene que ser analizada, con otros instrumentos, con expertos que tienen que saber interpretar la información; por lo tanto, el radar por sí solo no soluciona los problemas en términos de poder anticiparnos a un evento meteorológico”, remarcó.