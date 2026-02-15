Delegación Presidencial de la RM: Gonzalo Durán y Germán Codina se reunirán este lunes de cara al cambio de gobierno

La reunión se enmarca en la ronda de citas bilaterales que las nuevas autoridades han sostenido con representantes del gobierno del Presidente Gabriel Boric, y cobrará especial relevancia debido a las funciones estratégicas de la Delegación Presidencial en la capita.

A menos de un mes del cambio de gobierno, este lunes a las 13:00 horas se concretará la reunión entre el actual delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, y quien lo sucederá en el cargo bajo la administración de José Antonio Kast, Germán Codina.

La cita se realizará en la oficina de la autoridad en ejercicio y se enmarca en la ronda de encuentros bilaterales que las nuevas autoridades han sostenido con representantes del gobierno del presidente Gabriel Boric.

El traspaso cobra especial relevancia debido a las funciones estratégicas que cumple la Delegación Presidencial en la capital, incluyendo la coordinación de emergencias, eventos masivos como partidos de fútbol y funerales de riesgo, además de otras situaciones de alta sensibilidad pública.

Según adelantó Durán, el proceso requerirá varias reuniones de trabajo para asegurar continuidad y precisión en la gestión, consignó La Tercera.

Ambos exalcaldes ya se conocían del mundo municipal.

El actual delegado recordó que coincidieron especialmente cuando Codina debió enfrentar complejos escenarios de seguridad en la comuna de Puente Alto, particularmente en centros de salud.

La expectativa de Durán es presentar el balance de su gestión, exponer los desafíos pendientes y conocer las prioridades del nuevo gobierno, con el objetivo de facilitar la instalación de la futura autoridad en una de las responsabilidades más exigentes del Ejecutivo en la Región Metropolitana.