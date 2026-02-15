Cordero y Steinert se reunirán este lunes para iniciar transición de mando del Ministerio de Seguridad Pública

La reunión, que se llevará a cabo a las 11:00 horas, contará con la presencia de los subsecretarios Rafael Collado González y Carolina Leitao, del actual gobierno, y de los futuros subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana.

Este lunes, el ministro saliente de Seguridad Pública, Luis Cordero, y su sucesora, Trinidad Steinert, se reunirán para dar inicio formal al traspaso de mando en la cartera, con el cambio de gobierno agendado para el próximo 11 de marzo.

La cita, programada para las 11:00 horas en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública, contará con la presencia de los subsecretarios Rafael Collado González y Carolina Leitao, del gobierno actual, mientras que por la futura administración estarán Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana.

Cabe recordat que la seguridad pública se posiciona como uno de los temas clave del próximo gobierno de José Antonio Kast.

Entre las iniciativas más relevantes que se han adelantado se encuentran el “Plan Implacable”, que propone una ampliación de las penas y una mayor protección para las víctimas de delitos, y el “Plan Triple Escudo”, cuyo objetivo es reforzar la seguridad tanto en la frontera como en las zonas urbanas.

Adicionalmente, se ha planteado la creación de un comité de seguridad que operará en paralelo al comité político.

Según el ministro Cordero, este comité tendrá como base el Gabinete Pro Seguridad instaurado durante el gobierno de Gabriel Boric.