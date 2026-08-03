Del calor a las precipitaciones: Así cambiará el tiempo en Santiago durante la primera semana de agosto

Tras un fin de semana cargado de precipitaciones y frío, la meteorología advierte de temperaturas más cálidas para esta semana. Sin embargo, cerca del fin de semana las lluvias se instalarán en la Región Metropolitana.

Luego del frío intenso que atravesó la capital durante este fin de semana, para este lunes se espera que las temperaturas aumenten, con una máxima de hasta 22 °C en algunos sectores del Gran Santiago. Sin embargo, para el martes, se pronostica nubosidad y aún se podrá apreciar la caída de chubascos, especialmente en la zona cordillerana.

El miércoles se espera que sea el día más cálido de la semana, con una máxima de 20 °C. No obstante, el día jueves podría llegar con la caída de un sistema frontal, mas no superará los 5 mm de agua, según consigna Meteored.

La meteoróloga Laura Batista, en conversación con CNN AM, advierte que “los montos no van a ser tan elevados, pero (…) se puede reactivar algún tipo de desborde, de crecida de ríos, principalmente en sectores un poco más elevados”, especialmente para la zona centro-sur, que es hacia donde avanzará el sistema frontal.