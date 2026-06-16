Del abandono al rescate: El proyecto que busca el renacer del invernadero del Parque Quinta Normal tras 104 años cerrado

La Fundación Invernadero Parque Quinta Normal presentó una iniciativa ante la Municipalidad de Santiago y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para salvar la histórica infraestructura, que permanece cerrada y olvidada desde 1922.

El invernadero fue creado alrededor de 1865 por la familia Meiggs para albergar, estudiar y exponer distintas especies botánicas que no sobrevivían al clima de Santiago. Debido a su riqueza histórica, fue declarado Monumento Nacional en 2009 mediante el Decreto N° 279.

Según indicó la fundación a La Tercera, el proyecto prevé realizar durante este año una renovación del piso, seguido por el rescate de especies vegetales nativas y endémicas, para finalizar con la reparación de la estructura compuesta por metal y cristales.

La organización señaló al medio antes citado que “hasta ahora se han sostenido reuniones con la Municipalidad de Santiago para explorar mecanismos de colaboración y evaluar alternativas que permitan desarrollar el proyecto en el largo plazo“.

Al mismo tiempo, se han contactado con el CMN “para conocer y considerar los lineamientos técnicos e institucionales que deben guiar cualquier intervención en un inmueble de estas características. Actualmente se está trabajando en las etapas de planificación y coordinación institucional, por lo que los distintos permisos y autorizaciones formarán parte del proceso a medida que se consoliden las propuestas técnicas”.

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El plan para restaurar el invernadero

En esa línea, explicaron que la restauración del invernadero en el Parque Quinta Normal no consiste en arreglar solamente la estructura física, sino que se está elaborando “un plan maestro y un modelo de gestión que permitan abordar de manera integral la recuperación estructural del invernadero y también su mantención, seguridad e integración del espacio dentro del parque“.

Destacaron que esto es de especial importancia, ya que antes han trabajado en otros proyectos cuyo principal desafío siempre “ha sido asegurar su sostenibilidad en el tiempo una vez restaurado”.

“La principal diferencia de esta propuesta con las anteriores es que la restauración se está abordando junto con un plan de gestión que defina cómo se administrará, mantendrá y activará el espacio en el tiempo. Además, hoy existe una fundación constituida específicamente para apoyar la articulación de actores, la búsqueda de financiamiento y el seguimiento del proyecto, generando una estructura que permita darle continuidad más allá de los ciclos administrativos”, añadieron.

Por último, sostuvieron que “una etapa fundamental del proyecto es la identificación, postulación y obtención de fondos provenientes de distintas fuentes, tanto públicas como privadas, que permitan financiar las diversas fases de la recuperación y garantizar su sostenibilidad en el tiempo”.

Esta no sería la primera vez que se intenta devolver a la vida el histórico espacio, ya que en 2014 una empresa se adjudicó una licitación para restaurar el invernadero, aunque resultó sin éxito.

En 2019, la Municipalidad de Santiago trató nuevamente de recuperar el espacio, pero el proceso se vio interrumpido por el estallido social y la crisis sanitaria.