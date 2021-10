La Defensoría de la Niñez entregó este lunes un informe respecto a la vulneración de Derechos Humanos a niños, niñas y adolescentes en el contexto del estallido social de 2019.

A dos años de las históricas manifestaciones, el documento dio cuenta de que 1.314 menores fueron víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales, por lo que se exigió la creación urgente de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación.

“La falta de verdad, justicia y reparación para víctimas de violaciones de derechos humanos no es algo que sólo afecte profundamente sus vidas en particular; es algo que va socavando a toda la sociedad y que, como país, no podemos permitir. Por eso, como Defensoría de la Niñez hemos querido una vez más revelar la situación de los más de mil niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas en el contexto del estallido social y denunciar el abandono y desprotección por parte el Estado en que aún se encuentran“, expresó la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

De acuerdo al informe, un 83,2% de los menores vulnerados en dicho contexto tenían entre 14 y 17 años, siendo Carabineros de Chile la institución con la mayor cantidad de delitos denunciados, con un 83% de los casos.

Los principales delitos denunciados son los apremios ilegítimos (72%), abusos contra particulares (17%) y torturas y trato degradante hacia niños, niñas y adolescentes (5%). Por su parte, en el caso de delitos de lesiones, 35 menores figuran como víctimas de trauma ocular.

Según este informe, se identificaron “mínimos avances” en cuestión del estado procesal de las causas, ya que a octubre de 2021, el 61% de estas se encuentran terminadas y solo un 1,3% ha tenido una salida judicial.

El principal tipo de término de las causas ha sido el “Archivo Provisional”, con un 49% respecto al total de estas, siendo solo una que ha terminado con sentencia definitiva condenatoria.

También se precisó que el 1% del total de estos casos cuenta con formalización de cargos contra algún agente del Estado, mientras que el 5% de las denuncias tiene algún imputado conocido.