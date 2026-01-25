Defensoría de la Niñez por muerte de niño en residencia: “Es indispensable el completo esclarecimiento de estos graves hechos”

Desde la Defensoría señalaron que, una vez informados los hechos, iniciaron un proceso de "recopilación y despeje de información”.

La Defensoría de la Niñez lamentó el fallecimiento de un niño de 3 años ocurrido en una residencia dependiente del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ubicada en la comuna de Ñuñoa.

Según la información entregada, el menor sufrió un accidente en una piscina infantil habilitada en el recinto. Desde Mejor Niñez indicaron que el personal realizó maniobras de primeros auxilios y trasladó al niño a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia.

En un comunicado público, la Defensoría sostuvo que inició un proceso de recopilación de antecedentes para esclarecer lo ocurrido. “Desde que tomamos conocimiento de los hechos (…) iniciamos el proceso de recopilación y despeje de información”.

Asimismo, precisaron que solicitarán información oficial al servicio y a otros actores involucrados, con el fin de evaluar eventuales responsabilidades. “Este procedimiento tiene como objetivo evaluar el ejercicio de todas las acciones que correspondan en el marco de nuestras facultades legales”.

Finalmente, la Defensoría enfatizó la necesidad de esclarecer completamente los hechos y reforzar los mecanismos de protección para niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. “Es indispensable el completo esclarecimiento de estos graves hechos y la determinación de las eventuales responsabilidades, de existir”.