Tras rechazo en última apelación: Defensa de Monsalve presenta amparo ante la Corte Suprema para revertir prisión preventiva

El defensor penal público Víctor Providel argumenta que se habrían vulnerado derechos constitucionales durante el proceso, señalando que la jueza Carla Capello, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, no abordó adecuadamente los puntos presentados por la defensa.

La defensa de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, presentó esta semana un recurso de amparo ante la Corte Suprema que busca revertir la prisión preventiva que pesa en contra de su representado, acusado de violación por una subalterna.

Esto, tras el rechazo a la solicitud de cambiar su medida cautelar el pasado martes por parte del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Según fuentes cercanas al caso, el defensor penal público Víctor Providel y su equipo decidieron acudir al máximo tribunal argumentando una posible vulneración de derechos constitucionales en el proceso que llevó a la privación de libertad de Monsalve.

Según la defensa, la jueza Carla Capello no abordó adecuadamente los puntos expuestos por los abogados de Monsalve, específicamente en cuanto a la necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar impuesta.

Argumentos de la defensa en el recurso de amparo

El recurso sostiene que, a pesar de la evidencia presentada por el Ministerio Público, no se ha demostrado que haya existido actividad sexual ni que el material genético encontrado en la ropa de la denunciante pertenezca a Monsalve.

Además, la defensa destacó un aspecto crucial: la existencia de mensajes entre Monsalve y la denunciante que, según ellos, muestran una dinámica diferente a la que había sido conocida hasta ahora por la justicia.

Otro argumento clave en el amparo es la situación de ambos involucrados en el incidente. La defensa plantea que tanto Monsalve como la denunciante se encontraban en un estado de confusión similar durante los hechos, lo que dificultaría afirmar que el exsubsecretario se aprovechó de una situación de ebriedad o pérdida de conciencia de la víctima.

“Ambos estaban en un estado errático, pero sin que se pueda afirmar que existió un abuso”, señala el recurso.

También argumentan que la prisión preventiva de Monsalve vulnera sus derechos constitucionales.

“La resolución impugnada, en tan solo tres párrafos, rechaza las pretensiones de la defensa, por tres razones: a. Los antecedentes de la defensa no son novedosos; b. Las declaraciones del imputado no han modificado su postura inicial en cuanto a la supuesta privación de libertad que también lo afectaba; c. Los nuevos antecedentes de la fiscalía perjudican al imputado”, explicaron en la misiva.

El recurso también critica la falta de análisis en torno al delito de abuso sexual, que fue uno de los puntos más discutidos en la audiencia, pero que no fue adecuadamente abordado en la resolución. Según la defensa, esta omisión constituye una violación a las garantías constitucionales del imputado.

Con el recurso de amparo ahora en manos de la Corte de Apelaciones, la defensa de Monsalve espera que la corte anule la decisión del tribunal de garantía y ordene su liberación, imponiéndole medidas cautelares menos gravosas. La solicitud de la defensa es clara: consideran que la prisión preventiva de Monsalve es innecesaria y desproporcionada, y que existen fundamentos legales suficientes para que se le otorgue la libertad bajo otras condiciones.