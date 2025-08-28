Defensa de Jadue: “No estamos conformes” tras rechazo de ampliar investigación en Caso Farmacias Populares

La abogada defensora penal pública del exalcalde de Recoleta, Jessica Arteaga, se refirió a la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, que rechazó los recursos de reposición y cautela de garantía, cuyo objetivo era ampliar el plazo de investigación en la causa conocida como Farmacias Populares.

Durante este jueves, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revisó los recursos de reposición y cautela de garantía presentados por la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y otros imputados en el denominado caso Farmacias Populares.

Estos recursos buscaban ampliar el plazo de investigación de la causa Achifarp, cuya investigación se cerró en julio pasado. Posteriormente, el 6 de agosto, el Ministerio Público presentó la acusación judicial, solicitando para Jadue una pena que podría alcanzar hasta 18 años de presidio efectivo y 15 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El tribunal determinó finalmente aplazar la audiencia de preparación de juicio oral, que inicialmente estaba programada para el 15 de septiembre, fijando la nueva fecha para el próximo 8 de octubre.

La abogada defensora penal pública de Jadue, Jessica Arteaga, manifestó su desacuerdo con la resolución: “No estamos conformes con la resolución del tribunal, toda vez que consideramos que los argumentos esgrimidos por la defensa eran bastante contundentes para convencer al tribunal que necesitamos plazo suficiente para poder conocer los antecedentes de la carpeta investigativa, carpeta investigativa que consta de 100 tomos en los cuales el Ministerio Público tuvo aproximadamente cuatro años para investigar”.

Lee también:Abogado querellante en el Caso Farmacias Populares pedirá la inhabilitación de la candidatura de Daniel Jadue

En esa línea, precisó que esta resolución acoge parcialmente la solicitud de la defensa, concediendo tres semanas adicionales para preparar la defensa: “No nos parece suficiente. Estábamos solicitando en concreto que se nos concediera un plazo de investigación para poder conocer materialmente los antecedentes de la carpeta investigativa y, en ese sentido, poder ejercer el derecho a defensa de nuestro representado”.