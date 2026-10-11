Defensa de Aliste Vega evalúa acciones contra el Estado tras su muerte: “No fue garante de su salud”

La defensa de Juan Aliste Vega anunció que estudiará eventuales acciones legales contra el Estado tras la muerte del exintegrante del Movimiento Lautaro, quien padecía un cáncer en etapa terminal.

En declaraciones recogidas por Radio Bío Bío, su abogado Ricardo Bravo sostuvo que existirían antecedentes para evaluar una acción civil por la atención médica que recibió mientras permanecía privado de libertad.

“Creemos que sí hay responsabilidad civil. Creemos que el Estado no fue garante con él y eso lo vamos a estudiar”, afirmó.

Bravo cuestionó particularmente la atención que Aliste Vega habría recibido mientras permanecía en un recinto penitenciario de Rancagua. Según su versión, cuando comenzó a presentar problemas de salud fue tratado de manera básica y posteriormente trasladado a un recinto hospitalario cuando su condición ya estaba avanzada.

El abogado reconoció que la atención recibida posteriormente fue adecuada, pero sostuvo que llegó demasiado tarde. “Consideramos que eso fue tarde y que el Estado no fue garante de la salud de él”, señaló.

Indulto quedó sin resolver

Aliste Vega, de 53 años, murió este domingo mientras permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago. Cumplía una condena de 42 años de cárcel por distintos delitos, entre ellos el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano.

Seis días antes de su fallecimiento había solicitado un indulto al Presidente José Antonio Kast con el objetivo de pasar sus últimos días junto a su familia. La petición se encontraba en etapa de recopilación de antecedentes y no alcanzó a ser resuelta.

Bravo indicó que la familia deberá completar ahora los trámites ante el Servicio Médico Legal y que posteriormente definirán si presentan acciones judiciales.