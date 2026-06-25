Decretan prisión preventiva para dos ciudadanos haitianos tras ser formalizados por presunto tráfico de migrantes

Durante la tarde de este miércoles, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago determinó la prisión preventiva para dos ciudadanos haitianos, imputados por integrar una presunta asociación criminal dedicada al tráfico de migrantes.

El juez Freddy Cubillos estableció que la libertad de ambos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

En ese contexto, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días.

Los antecedentes del caso

El fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Jacir, informó que los hechos investigados se remontan a 2024, cuando esta presunta estructura criminal habría trasladado a menores de edad desde Haití hasta Chile.

Los imputados, ambos de nacionalidad haitiana, mayores de edad y con situación migratoria regular en el país, según el ente persecutor, se “aprovecharon de la urgente necesidad de reunificación familiar” de las víctimas.

En cuanto al modus operandi, a través de las agencias Mundo Pam y Caneneen, los imputados facilitaban el ingreso a Chile de niños haitianos por pasos no habilitados, cobrando a padres y familiares cerca de $3 millones por cada viaje, obteniendo ganancias que alcanzarían los $800 millones.

De acuerdo con las diligencias del Ministerio Público, la organización coordinaba viajes que se iniciaban en Haití, continuaban por República Dominicana y finalizaban con el ingreso irregular de los menores a Chile.