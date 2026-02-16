Decretan alerta roja en la comuna de Laja, Región del Biobío, por incendio que amenaza a sectores poblados

La medida estará vigente desde este lunes y hasta que las condiciones del incendio lo ameriten.

Este lunes un incendio forestal activo obligó a decretar alerta roja en la comuna de Laja, Región del Biobío, por la amenaza de que el fuego afecte a sectores habitados.

De acuerdo con información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el siniestro —identificado como “546 – Las Toscas”— se encuentra en combate y ha consumido preliminarmente una superficie de una hectárea.

El incendio moviliza un importante despliegue de recursos terrestres y aéreos.

En el lugar trabajan seis brigadas forestales, un técnico especializado, dos helicópteros y dos aviones cisterna, con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar riesgos para la población.