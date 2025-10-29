País judicial

Declaran culpable por homicidio simple a hombre que mató a apuñaladas a joven delivery en Ñuñoa en 2022

Por CNN Chile

29.10.2025 / 16:56

El sujeto, identificado como Tomás Aguirre, arriesga hasta 10 años de cárcel, luego de que el tribunal acreditara su autoría en el crimen. 

El hombre que apuñaló en reiteradas ocasiones y dio muerte a un joven delivery venezolano de 19 años en Ñuñoa durante 2022 fue declarado culpable por homicidio simple.

La instancia desestimó el cargo de homicidio calificado que postulaba Fiscalía, esto pese a la evidencia que existía en el caso.

Hombre mata a delivery tras “retraso” en entrega de comida

El hecho ocurrió luego de que el delivery registrara una demora en la entrega del pedido de comida del atacante.

Al llegar a la conserjería del edificio, ubicando en la comuna de Ñuñoa, la víctima fue empujado por el cliente quien, según muestra las cámaras de la recepción del edificio, había bajado ofuscado y ocultando un cuchillo en sus pantalones.

Durante una discusión entre ambos, luego de que el joven intentara entregarle el pedido a Aguirre, este lo empuja, sacando el cuchillo y atacándolo en reiteradas ocasiones.

Tras esto, el cliente tomó la bolsa y volvió a su departamento.

