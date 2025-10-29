Declaran culpable por homicidio simple a hombre que mató a apuñaladas a joven delivery en Ñuñoa en 2022

El sujeto, identificado como Tomás Aguirre, arriesga hasta 10 años de cárcel, luego de que el tribunal acreditara su autoría en el crimen.

El hombre que apuñaló en reiteradas ocasiones y dio muerte a un joven delivery venezolano de 19 años en Ñuñoa durante 2022 fue declarado culpable por homicidio simple.

La instancia desestimó el cargo de homicidio calificado que postulaba Fiscalía, esto pese a la evidencia que existía en el caso.

Hombre mata a delivery tras “retraso” en entrega de comida

El hecho ocurrió luego de que el delivery registrara una demora en la entrega del pedido de comida del atacante.

Al llegar a la conserjería del edificio, ubicando en la comuna de Ñuñoa, la víctima fue empujado por el cliente quien, según muestra las cámaras de la recepción del edificio, había bajado ofuscado y ocultando un cuchillo en sus pantalones.

Durante una discusión entre ambos, luego de que el joven intentara entregarle el pedido a Aguirre, este lo empuja, sacando el cuchillo y atacándolo en reiteradas ocasiones.

Tras esto, el cliente tomó la bolsa y volvió a su departamento.