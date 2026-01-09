País región metropolitana

Declaran Alerta Roja en la Región Metropolitana por calor extremo: Se pronostican temperaturas de hasta 34° C

Por CNN Chile

09.01.2026 / 12:36

Senapred llamó a la población a "protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo".

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en la Región Metropolitana por “calor extremo”.

Esto, de acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que emitió un aviso por “altas temperaturas en cordillera de la costa, valle y precordillera”.

Las altas temperaturas se pronostican entre 31° C y 34° C y será entre este viernes 9 y el domingo 11 de enero.

Con la declaración de la Alerta Roja “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento”, indicó Senapred.

Además, recomendó a la población a “protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación”.

Y llamó a estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo.

