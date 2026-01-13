Declaran alerta roja en Melipilla por incendio forestal de alta intensidad: Siniestro ya ha consumido 5 hectáreas

Según informó Senapred, el fuego se concentra en el sector del Puente Las Chiriguas, donde de manera preliminar se estima que alrededor de cinco hectáreas han sido consumidas por las llamas.

Las autoridades activaron este martes una alerta roja para la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana, debido a un incendio forestal de alta intensidad que se mantiene en combate.

Según informó Senapred, el fuego se concentra en el sector del Puente Las Chiriguas, donde de manera preliminar se estima que alrededor de cinco hectáreas han sido consumidas por las llamas.

Desde el organismo de emergencia señalaron que, hasta ahora, no se registran personas lesionadas ni daños a viviendas, aunque la situación continúa siendo monitoreada debido al comportamiento del incendio.

La alerta roja regirá desde este martes hasta que las condiciones del incendio lo requieran.

En el lugar operan equipos del Cuerpo de Bomberos de Melipilla, apoyados por cuatro brigadas de Conaf, además de un importante despliegue aéreo y terrestre que incluye tres helicópteros, un avión cisterna, un camión de apoyo y maquinaria pesada.

La institución explicó que esta decisión permitirá movilizar todos los recursos disponibles, sumando apoyo adicional al ya desplegado, con el objetivo de contener y controlar el avance del fuego, dada su extensión y severidad.